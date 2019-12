Juve, la Champions per cancellare la Lazio. Sarri: “Siamo sereni”

La Juventus fa scalo in Germania per l’ultimo appuntamento della fase a gironi della Champions League contro il Bayer Leverkusen. Col primo posto e gli ottavi già in cassaforte, dai bianconeri si aspetta soprattutto una reazione dopo la sconfitta – la prima della stagione – in campionato contro la Lazio.

Di seguito le dichiarazioni di Pjanic e Sarri tratte dal profilo Twitter della Juventus:

PJANIC

“Domani vogliamo vincere per affrontare al meglio il campionato. Il Bayer è una buona squadra e non sarà facile, ma siamo preparati”.

SULLA SCONFITTA CONTRO LA LAZIO

“Vogliamo vincere, ma capita di non prendere 3 punti. Abbiamo fatto un bel percorso, non esageriamo con la negatività e troviamo equilibrio. Ci siamo parlati, e spero che sul campo si vedano i risultati. Ci fidiamo di Sarri, siamo una squadra unita”.

SARRI

“SIAMO SERENI”

“Siamo sereni, sappiamo dove dobbiamo migliorare. Ma lo stiamo facendo: far scattare una ‘scintilla’ dipende da tanti fattori, come per esempio trovare gusto nel palleggio e nel possesso palla, alla giusta velocità, altrimenti è sterile e stucchevole”.

SULLA SFIDA COL BAYER

“Non ci sono partite che non hanno senso: voglio vedere alti livelli di motivazione e una buona prestazione. Giocare la Champions League è una fortuna”.

SUL TRIDENTE

“Il tridente in attacco? E’ solo in parte un esperimento, lo abbiamo già provato. Ce lo possiamo permettere solo in determinate situazioni, vedremo domani. La diffida di Matuidi? Non deve condizionare più di tanto. Rabiot? Viene da un infortunio. Facciamo grandissimo affidamento su di lui, ha potenzialità di alto livello, deve solo ritrovare condizione fisica. Domani giocherà una parte di partita”.