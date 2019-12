Juve, per la Lazio è emergenza piena: si ferma anche Ramsey

Problema ai flessori della coscia sinistra per il gallese: le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno

Juventus in piena emergenza in vista della sfida di campionato contro la Lazio, in programma sabato sera alle 20.45 all’Olimpico di Roma: si è fermato anche Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese, nel corso dell’allenamento sostenuto dai bianconeri in mattinata, ha accusato un problema legato al sovraccarico ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate di giorno in giorno.

Sembra scontata, tuttavia, la sua assenza nel delicato confronto con i biancocelesti di Inzaghi. Lavoro tattico, intanto, per gli uomini di Sarri, che domani parlerà in conferenza stampa alle 13.