Juve, la stampa britannica è sicura: “Darmian presto bianconero”

Per la stampa britannica è cosa fatta: Matteo Darmian sarà presto bianconero. Secondo il quotidiano inglese Daily Express, il laterale del Manchester United ha trovato l’accordo con Juventus: sarebbero possibili già questo pomeriggio le visite mediche dell’ex granata prodotto del vivaio del Milan, che torna in Italia dopo l’esperienza ai Reds.