Juve, la vittoria è di…rigore. Dopo il Bayern i bianconeri superano anche il Benfica

Juve, la vittoria è…di rigore. Alla seconda uscita nella International Champions Cup, la squadra di Allegri, dopo aver battuto il Bayern Monaco, supera anche il Benfica, sia pure all’extra-time e al termine della lotteria dei rigori. I tempi regolamentari si sono, infatti, chiusi sul risultato di parità: 1-1 grazie ai gol di Grimaldo (Benfica) e Clemenza (Juve). Poi dal dischetto è finita 4-2 per i bianconeri.

CALDARS IN CAMPO NONOSTANTE LE VOCI

Alla Red Bull Arena di Harrison, al di là delle assenze, la Juve non è apparsa particolarmente brillante anche se non è mancata qualche bella combinazione, con Allegri che si è sbizzarrito a cambiare più volte modulo in corsa. Il tecnico bianconero, infischiandosene delle voci di mercato, ha scelto di schierare l’ex atalantino Caldara in difesa al fianco di Chiellini, con Cancelo – apparso in crescita – confermato a destra. Contro i portoghesi hanno debuttato Szczesny , Khedira e Benatia, mentre in avanti il mister si è affidato nuovamente a Favilli, con Bernardeschi e Pereira a supporto.

LA PRODEZZA DI BABY CLEMENZA

E veniamo ai gol. Al 20′, dopo aver sfiorato più volte il vantaggio, la Juve va sotto: straordinaria punizione di Grimaldo e Perin battuto. I bianconeri cercano il pari ma il colpo di testa di Benatia si infrange sulla traversa, poi al minuto 84 arriva l’1-1 firmato da baby Clemenza: il gioiellino bianconero fa un numero alla Ronaldo fra due difensori del Benfica, e poi col sinistro piazza sul secondo palo dove l’estremo difensore portoghese non può arrivare. La partita finisce qui. Si va ai rigori: Jonas colpisce il palo, Felix si fa parare la conclusione da Perin e la Juve si aggiudica il match. Ora il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì con l’amichevole contro la selezione All Stars della Mls.