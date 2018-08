Ronaldo esulta: “Vittoria importante”. Allegri: “Frenesia a volte è nemica del risultato”

“Un’altra vittoria importante! Forza ragazzi”. La delusione per il gol clamorosamente mancato non ha intaccato la voglia di Ronaldo di festeggiare il 2-0 con cui la Juventus ha superato la Lazio, tornando in testa alla classifica a punteggio pieno, insieme al Napoli, che ha battuto il Milan al San Paolo. Il centravanti portoghese ha celebrato il successo sui social, con la consueta pioggia di apprezzamenti virtuali suddivisi tra Instagram, Twitter e Facebook.

Un’altra importante vittoria! Forza ragazzi!👍🏽 Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano) in data: Ago 25, 2018 at 5:08 PDT

ALLEGRI TWITTA: “BRAVI MA FRENESIA A VOLTE NEMICA”

“La squadra è stata brava su molti aspetti anche se la frenesia a volte è nemica del risultato”. Questa l’analisi di Massimiliano Allegri dopo il match di ieri: “Complimenti ai ragazzi e continuiamo così!” ha concluso il tecnico bianconero nel consueto tweet post partita.