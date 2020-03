Juve-Lione, la proposta del presidente Aulas: “Giochiamo il ritorno in campo neutro”

Dopo il caos in Serie A, tra rinvii e cancellazioni, la Juventus inizia a preoccuparsi anche in vista del ritorno degli ottavi di Champions League, previsto il prossimo 17 marzo, contro il Lione. Il presidente dei francesi, Jean Michel Aulas, ha parlato così ai microfoni de “L’Equipe”, avanzando una proposta: “Giochiamo la sfida in campo neutro, noi siamo pronti”.

Il patron dell’OL ha proseguito: “Aspettiamo una decisione dall’UEFA, rispetto alla partita d’andata sono cambiate già tante cose. Vediamo gli sviluppi”.