Juve, McKennie si presenta: “Entusiasta di essere qui, grande opportunità in un club così importante”

Weston McKennie si presenta. Il neo-acquisto del centrocampo della Juventus in questa sessione di mercato ha parlato poco fa in conferenza stampa, dove ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

“CR7? LO USAVO AI VIDEOGIOCHI..”

“Sono orgoglioso di essere il primo statunitense a giocare nella Juventus. Quando ho ricevuto la chiamata ero entusiasta, ho accettato immediatamente: è una grande opportunità per me in un club così importante – ha detto McKennie -. Il mio idolo da piccolo è stato Francesco Totti, mi entusiasmava per la sua classe. Cristiano Ronaldo? L’ho sempre usato nei videogiochi, ora mi alleno con lui: in questi pochi giorni di lavoro insieme ho notato subito la sua enorme professionalità, sarà molto importante per la mia crescita poterlo osservare da vicino”

“PIRLO? GLI PIACE IL MIO MODO DI GIOCARE”

Il centrocampista ha poi parlato anche del suo primo impatto con il nuovo allenatore, Andrea Pirlo: “Gli piace il mio modo di giocare e io amo riconquistare palla e portare pericoli nell’area avversaria”.