Juve-Milan di Coppa Italia si gioca col pubblico ma gara vietata ai tifosi in arrivo da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto

Mercoledì sera in campo all'Allianz Stadium di Torino

Tutto confermato. Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, si giocherà mercoledì sera all’Allianz Stadium di Torino, con il pubblico, ma non saranno ammessi tifosi in arrivo da Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che non possono uscire dalle loro regioni.

LA NOTIZIA CONFERMATA DA CIRIO

La notizia è stata confermata dal governatore del Piemonte, Alberto Cirio, illustrando l’ordinanza regionale sulla base, del decreto emesso dal governo, all’Unità di crisi allestita nella sala operativa della Protezione Civile.