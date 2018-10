Juve, missione compiuta. Ma Allegri non s’accontenta: “Ora ricarichiamoci”

“Porre obiettivi intermedi è una delle cose a cui tengo di più”. Missione compiuta per la Juventus di Allegri, che raggiunge l’obiettivo posto dal tecnico, dieci vittorie in altrettante partite prima della pausa di ottobre, vincendo ieri per 2-0 alla “Dacia Arena” di Udine: “Arriviamo a pieni punti alla seconda sosta – continua il tecnico nel consueto tweet post partita -, ora ricarichiamoci, che il riposo conta come il lavoro”.

ALLEGRI “RECUPERA” RONALDO

In queste due settimane alla Continassa il tecnico potrà contare sui calciatori non convocati nelle rispettive nazionali, tra i quali anche Cristiano Ronaldo, lasciato a casa dal ct portoghese Fernando Santos.

CHIELLINI: “VITTORIA DI CARATTERE”

“Ancora una vittoria di carattere e determinazione”. Decima vittoria su altrettante partite per la Juventus, traguardo celebrato da capitan Chiellini con un tweet dopo la vittoria per 2-0 a Udine: “Avanti così” ha concluso il difensore, che sarà a disposizione del ct azzurro Roberto Mancini insieme a tanti altri compagni.

BONUCCI: TEN IN A ROW”

Tra questi anche Leonardo Bonucci, suo compagno di reparto in bianconero e in nazionale: “Ten in a row” è stato il commento di Bonucci, con la lingua inglese scelta per celebrare le “dieci in fila” conquistate dai bianconeri tra campionato e Champions League.

BENATIA: “BRAVI TUTTI”

Una “vittoria importante prima della pausa” per Blaise Matuidi, il modo migliore per arrivare alla sosta, complimenti rafforzati anche dal tweet di Benatia: “Bravi tutti, ci vediamo dopo la sosta, forza Juve”.

BERNARDESCHI: “NON NE ABBIAMO MAI ABBASTANZA”

Fame di vittorie confermata anche da Federico Bernardeschi, entrato a partita in corso ma bravo a mettersi subito in evidenza: “We just can’t get enough – non ne abbiamo mai abbastanza” il pensiero del centrocampista toscano, esploso definitivamente quest’anno in bianconero.