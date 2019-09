Juve, missione compiuta: Pjanic e Ronaldo risolvono la pratica Spal

Un gol per tempo e la Juve archivia la pratica Spal. Missione compiuta per i bianconeri di Sarri che, nell’anticipo pomeridiano della sesta giornata del campionato di serie A, superano 2-0 i ferraresi (ultimi a 3 punti) e riassaporano, sia pur con una gara in più rispetto all’Inter, l’ebbrezza di stare da soli in vetta alla classifica (a 16 punti).

DECIDONO PJANIC E RONALDO

Decidono un gol di Pjanic quasi allo scadere del primo tempo (45′) e di CR7 nella ripresa (al 33′), ma il risultato non la dice giusta sui rapporti di forza visti in campo. Berisha, infatti, si è reso autore di grandi parate in tutti i 90 minuti, evitando così un passivo più severo alla Spal.

QUINTA VITTORIA IN SEI PARTITE

Per la Juve si tratta della quinta vittoria in 6 partite e soprattutto – buona notizia dopo gli acciacchi dei giorni scorsi che hanno quasi falcidiato il reparto difensivo – zero problemi fisici in vista della seconda partita del girone di Champions contro i tedeschi del Bayer Leverkusen.

BUFFON “STACCA” MALDINI

Nota di colore. Con la presenza di oggi, Gianluigi Buffon ha staccato Paolo Maldini, diventando primatista assoluto per numero di presenze complessive, tra coppe e campionato, in squadre di club: sono 903 per il bianconero, contro le 902 dell’ex capitano rossonero. Buffon ha ora a portata di mano un altro record: il maggior numero di presenze in serie A. Attualmente è a 642 contro le 647 di Maldini.

Il tabellino:

Juventus – Spal 2-0

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Matuidi, Khedira (16′ st Emre Can), Pjanic, Rabiot (32′ st Bentancur), Ramsey (20′ st Bernardeschi), Ronaldo, Dybala. A disp. Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Demiral, Higuain, Beruatto. All. Sarri.

SPAL (3-5-2): Berisha, Tomovic, Vicari, Igor, Sala (27′ st Jankovic), Murgia (12′ st Strefezza), Valdifiori, Missiroli, Reca, Petagna 5, Moncini (31′ st Paloschi). A disp. Cannistra, Cionek, Felipe, Floccari, Letica, Thiam, Tunjon, Zanchetta. All. Semplici.

ARBITRO: Piccinini di Forlì.

MARCATORI: 45′ pt Pjanic, 33′ st Ronaldo.

NOTE: terreno in buone condizioni di gioco, cielo sereno. Ammoniti: Khedira ed Emre Can per la Juve; Igor e Petagna per la Spal. Angoli: 13-2 per la Juve. Spettatori: 38.995, di cui 580 tifosi ospiti. Recupero: 0′ pt e 5′ st.