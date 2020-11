Juve. Morata-Ronaldo, nessuno come loro: i più decisivi d’Europa

Morata-Ronaldo, ovvero la coppia più decisiva d’Europa. Se il primo ha già eguagliato dall’alto delle sue 5 reti messe a segno nelle prime 4 partite di Champions League il suo record personale, martedì sera Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 70° gol tra le mura domestiche della “coppa dalle grande orecchie”, di fatto raggiungendo il rivale di sempre Leo Messi. E Andrea Pirlo non può far altro che sorridere, visto che la Juventus con la vittoria al fotofinish sugli ungheresi del Ferencvaros ha ottenuto per la settima volta di fila – record – il passaggio matematico agli ottavi di finale. E godersi allo stesso modo la coppia dei sogni. La coppia più decisiva d’Europa, dicono i numeri, che parlano chiaro in tal senso: dei 22 gol messi a segno dalla Vecchia Signora in questo inizio di stagione, infatti, lo spagnolo e il portoghese ne hanno siglate 16, ovvero il 75 per cento. Lukaku-Lautaro dell’Inter, Henry Kane e Son del Tottenham sono staccatissimi. E non è ancora finita: «Andiamoci a prendere il primato a Barcellona», ha scritto ieri Alvaro Morata.

