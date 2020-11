Juve-Napoli 3-0, oggi si decide in Corte Federale d’Appello il ricorso dei partenopei

De Laurentiis presente in video: il patron azzurro ha spiegato che la squadra sarebbe stata pronta a partire per Torino se avesse avuto il via libera dalle autorità sanitarie

Juve-Napoli, la partita infinita. Dopo la decisione del giudice sportivo di infliggere la sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione ai partenopei per non essersi presentati all’Allianz Stadium, per la sfida con i bianconeri, lo scorso 4 ottobre, stavolta a decidere sul ricorso presentato dal Napoli, sarà Piero Sandulli, presidente della Corte Federale d’Appello.

LA JUVE ACCETTERA’ OGNI DECISIONE

Alle 15,30 è iniziata, infatti, l’udienza da remoto. In collegamento video anche il presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis, oltre all’avvocato Grassani. Dal canto suo, la Juve non si è presentata dicendosi pronta ad accettare qualsiasi decisione del Tribunale d’Appello federale.

DE LAURENTISS PRONTO A RICORRERE AL CONI

Il patron del Napoli ha provato a spiegare che la squadra sarebbe stata pronta a partire per Torino pure nel primo pomeriggio se solo avesse avuto il via libera dalle autorità sanitarie del capoluogo campano. In ogni caso, qualora non dovesse andare a buon fine il ricorso (la sentenza è attesa in serata), De Laurentiis si è detto pronto anche a ricorrere al collegio di garanzia del Coni.