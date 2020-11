Juve-Napoli 3-0: rinviata la sentenza sul ricorso

La decisione sul ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino e la penalizzazione di un punto in classifica in seguito alla mancata disputa della sfida con la Juventus dello scorso 4 ottobre, attesa per questa sera, è stata rinviata ai prossimi giorni: non ci sono i tempi per la decisione della Corte sportiva di appello della Federcalcio.

Il presidente De Laurentiis ha fiducia in un esito positivo ma, qualora ciò non accadesse, ricorrerebbe al collegio di garanzia del Coni. Stessa sorte anche per il verdetto relativo al ricorso della Roma contro la sconfitta a tavolino nella partita contro il Verona.