Juve-Napoli, Allegri predica cautela: “Conta più per loro che per noi, ma siamo solo all’inizio”

“Sul piano della classifica lo scontro diretto di domani conta molto più per loro che per noi, ma siamo solamente all’inizio della stagione“. Così Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Napoli. “Il Napoli – ha spiegato il tecnico bianconero – ha preso l’allenatore più vincente, mette serenità e rende le cose molto semplici. La squadra ha già preso le sue sembianze caratteriali”.

RONALDO? GIOCA PER LA SQUADRA

“Anche con il Bologna, Ronaldo ha giocato per la squadra come la squadra gioca per lui, ma bisogna migliorare nei passaggi per trovarlo, nella velocità dei passaggi” ha poi aggiunto Allegri, senza rivelare chi giocherà con CR7 nell’attacco bianconero. “Scelte dolorose si devono fare sempre – ha ammesso -, lo stesso Bernardeschi è rimasto fuori due partite pur essendo il più in forma di tutti”.

ANCELOTTI NON HA DISTRUTTO IL LAVORO DI SARRI

“Il Napoli sta cambiando nella gestione delle partite, ha preso solo un gol e ne ha segnati sette, subisce meno tiri in porta. Ha giocatori importanti, Carlo (Ancelotti, ndr) ha avuto l’intelligenza di non distruggere quanto fatto da Sarri e ha portato la sua mentalità, ha proseguito Allegri, alla vigilia dello scontro diretto. “Ancelotti è un maestro. Anzi, è un professore. Anche quando hanno perso a Genova con la Sampdoria, ha fatto la conferenza stampa da grande allenatore, senza farsi prendere dalle ansie del mondo”.

FINORA BRAVI, MA ORA DOBBIAMO DIVENTARE BRAVISSIMI

“La squadra sta crescendo, sta trovando un suo equilibrio. Finora siamo stati bravi, domani dovremo essere bravissimi” ha rilanciato ancora il tecnico. Sulla formazione inizialmente non si sbilancia: “Fortunatamente devo fare delle scelte, a tutti toccherà andare in panchina. E’ toccato a Dybala, Mandzukic, ogni tanto Pjanic esce dal campo in anticipo Bernardeschi è quello più in condizione di tutti e ha saltato due partite: domani rientrerà Kean, dovremmo essere in 17 considerando gli infortunati”. Ma poi rivela 7 undicesimi di squadra: “Domani giocano di sicuro, Szczesny, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Pjanic, Matuidi e Ronaldo”.