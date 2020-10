Juve-Napoli, interviene Spadafora: “La decisione spetta agli organismi sportivi”

Continua la telenovela sul match tra Juventus e Napoli, in programma stasera ma che i partenopei hanno disertato su ordine dell’Asl locale a causa della positività al Coronavirus di due giocatori e diversi membri dello staff.

A parlare questa volta è il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, in una nota: “Sulla partita di questa sera deve prevalere l’interesse della salute, su ogni logica o interesse – ha dichiarato -. Per il resto, la decisione spetta agli organismi sportivi, sia per questo episodio, sia per eventi futuri”.

“La vicenda Juve-Napoli ci invita alla prudenza e all’attenzione – ha insistito Spadafora -. Il momento è delicato, ed il protocollo proposto dalla Figc ha provato a mettere in sicurezza il calcio italiano per consentire la ripartenza. E’ evidente, però, che la situazione sia peggiorata ed è ora più complessa: serve una chiara responsabilità e una precisa azione di vigilanza”.