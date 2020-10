Juve-Napoli, le ultime: i bianconeri annunciano i convocati, ma si va verso il rinvio

E’ ancora caos in Serie A per la vicenda legata a Juventus-Napoli, match in programma per questa sera alle 20.45 ma che non potrà giocarsi dopo la positività al Coronavirus di due giocatori degli azzurri, con l’ASL che ha bloccato i partenopei in città.

I bianconeri non mollano la presa e cercano il 3-0 a tavolino: dopo aver pubblicato le grafiche relative al match, il club ha annunciato anche i convocati via social. La Figc, del resto, sembra intenzionata a rinviare la sfida a data da destinarsi e la decisione ufficiale è attesa nelle prossime ore.