Niente 3-0 a tavolino. Il Giudice Sportivo non si è espresso sul caso Juventus-Napoli, rimandando così la decisione sul risultato del match in programma domenica scorsa allo Stadium, che non si è disputato perché l’Asl ha bloccato la partenza dei partenopei per Torino.

Come si legge nel comunicato ufficiale della Lega, Juve-Napoli resta sub iudice.