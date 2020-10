Juve-Napoli, Pirlo non teme il virus: “Nessun problema a giocare”

Parole al miele per CR7: "E' il primo ad arrivare e l'ultimo ad andarsene in allenamento"

Il big match della terza giornata di campionato mette di fronte Juventus e Napoli. Pirlo contro Gattuso, campioni del mondo contro. Sulla sfida dello Stadium aleggia, però, lo spettro del covid. Che già si è materializzato tra i campani con la positività di Zielinski e di un collaboratore, dopo la partita di domenica scorsa del San Paolo contro il Genoa.

LA CONFERENZA DELLA VIGILIA DI PIRLO (dal profilo Twitter della Juve):

SUL COVID

“Non penso ci siano problemi per giocare domani. Saremo pronti come sempre, non ci ha influenzato la situazione”.

IL GIOCO DELLA JUVE

“Abbiamo provato un tipo di gioco con la Roma e può essere che ne proviamo un altro domani con il Napoli”.

DYBALA

“Aveva bisogno di un periodo di recupero. Capiremo se può partire dall’inizio o a gara in corso”.

ARTHUR

“C’è la possibilità che giochi dall’inizio. Cuadrado e Frabotta sono potenziali titolari”.

IL MERCATO

“Se arriverà qualcuno lo vedremo solo lunedì sera. Se ne sta occupando Fabio Paratici”.

CRISTIANO RONALDO

“E’ il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene in allenamento. Il suo spirito è fondamentale per noi. Ha iniziato bene la stagione”.

CHAMPIONS LEAGUE

“Il girone di Champions è affascinante. Non vediamo l’ora di iniziare”.

SUL NAPOLI

“ha dimostrato con l’arrivo di Gattuso un cambio di mentalità. E’ una squadra forte e coesa. Ma noi non siamo da meno e sappiamo quello che dobbiamo fare”.

MORATA

“E’ un giocatore funzionale, l’abbiamo preso apposta. Non penso abbia fatto così male come si è detto. Non ha avuto nemmeno tanto tempo per inserirsi nei meccanismi. E’ un giocatore forte”.

SCHERZO A GATTUSO

“Lo scherzo più bello a Gattuso? Sarebbe vincere domani sera”.