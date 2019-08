Juve-Napoli: Sarri non ci sarà. Grave infortunio per Chiellini

Cattive notizie per il club bianconero alla vigilia del big match contro il Napoli. Nonostante i progressi degli ultimi giorni, lo staff medico della Juventus non ha concesso a Maurizio Sarri il via libera per guidare la squadra durante la partita.

Il suo ritorno in panchina sarà, molto probabilmente, nel primo incontro dopo la sosta per le nazionali, il 15 settembre, con la Fiorentina.

LUNGO STOP CHIELLINI

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, in serata, la società ha reso noto che, durante gli allenamenti, Giorgio Chiellini ha riportato una distorsione al ginocchio destro.

Gli esami medici hanno poi evidenziato si trattasse di una lesione al crociato anteriore del ginocchio destro. Verrà operato nei prossimi giorni. La Juventus perde così a lungo il proprio capitano.