Juve, né Dzeko né Suarez: pronto l’assalto a Morata

Alvaro Morata è l’ultimo nome per l’attacco della Juventus. I bianconeri cercano di risolvere il rebus legato alla ricerca del “bomber”, che nelle ultime settimane ha fatto tanto discutere, tra cambiamenti di rotta improvvisi e colpi di scena dell’ultimo istante.

SALTA ANCHE DZEKO

La Juve sembrava infatti indirizzata verso il colpo Suarez, con il giocatore del Barcellona che aveva anche sostenuto un esame di italiano a Perugia. I tempi, però, si sono allungati e i bianconeri si sono diretti con prepotenza verso Dzeko, affare dichiarato in chiusura nel fine settimana. Ieri, poi, l’ennesimo colpo di scena: i problemi tra Milik e la Roma hanno bloccato l’arrivo del bosniaco, che aveva già fissato le visite mediche. Gli uomini di Pirlo si sono ritrovati, quindi, di nuovo senza attaccante.

OBIETTIVO MORATA

Il nuovo obiettivo viene ancora dalla Spagna, e sarebbe un ritorno di fiamma. Si tratta di Alvaro Morata, grande ex dei bianconeri e oggi all’Atletico Madrid. I “colchoneros”, infatti, avrebbero trovato un accordo con il Barcellona per Suarez, e ciò potrebbe liberare proprio Morata. Il nodo principale, però, sta nell’ingaggio del giocatore (molto alto) ma anche nelle cifre dell’affare, che si aggirano sui 55 milioni di euro. I club, però, sono ad oggi in trattativa.