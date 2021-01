Juve, non ci sono altri positivi: via libera dell’Asl, stasera si gioca contro il Milan

Non ci sono altri positivi tra le fila bianconere: è quanto emerso dopo i risultati dell’ultimo giro di tamponi, che ha fatto seguito alle positività di Alex Sandro e Cuadrado. Scongiurato, dunque, l’intervento dell’Asl di Torino: la Juventus ha avuto il via libera per partire per Milano.

Questa sera, dunque, l’atteso big match di San Siro tra il Milan e la formazione di Pirlo si giocherà regolarmente. Assente Ibrahimovic tra le fila rossonere, mentre la Juve dovrà fare a meno – ovviamente – di Alex Sandro, Cuadrado e dell’acciaccato Morata. Di seguito l’elenco dei convocati.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon

Difensori: Chiellini, De Ligt, Danilo, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Fagioli, Kulusevski

Attaccanti: Ronaldo, Dybala, Da Graca

Intanto doppio caso di positività anche tra le fila rossonere. Ecco il comunicato ufficiale: “Ac Milan comunica che Ante Rebić e Rade Krunić sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato nella giornata di ieri in previsione della gara contro la Juventus. I giocatori, asintomatici, sono rimasti in isolamento a domicilio dove oggi è stato prelevato un secondo tampone di controllo. Le autorità sanitarie sono state prontamente informate. Tutti i componenti del gruppo squadra sono stati sottoposti ad ulteriore test in data odierna con esito negativo”.