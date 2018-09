Juve non perfetta ma vincente: Ronaldo e Bernardeschi, 2-0 al Frosinone

Dopo la notte di Champions la Juventus non perde il vizio della vittoria: 2-0 al Frosinone nei minuti finali, in una partita che si era complicata particolarmente. I bianconeri vincono ancora, restano a punteggio pieno e si riprendono la vetta in solitaria della classifica.

LA CRONACA DELLA PARTITA: IL PRIMO TEMPO

E’ la Juve, ovviamente, a fare la partita: tanto possesso palla e presenza continua nella metà campo avversaria. Ma manca qualcosa per arrivare al gol: un buon Frosinone riesce a respingere gli attacchi bianconeri, che trovano pochi spazi e pochi tiri in porta senza far male alla squadra di casa. Come sempre è CR7 a creare occasioni: qualche tiro e qualche pallone pericoloso nel mezzo, ma il gol non arriva. Si va a riposo sullo 0-0 che, tutto sommato, è un risultato onesto.

LA SBLOCCA CR7

Allegri cerca di cambiare l’atteggiamento della squadra nel secondo tempo: subito dentro Bernardeschi e Cancelo, e la musica cambia. Le occasioni stavolta fioccano, grazie anche all’ottimo ingresso in campo del primo dei due. I bianconeri comunque ci mettono un po’, nonostante l’insistenza, a trovare il gol: siamo all’81’ quando su un pallone vagante in area di rigore si avventa Ronaldo e mette in rete. Una marcatura che cambia la partita: i ciociari calano di intensità e nel finale si beccano il contropiede del 2-0, chiuso da Bernardeschi per fissare il risultato finale.

IL TABELLINO: FROSINONE-JUVENTUS 0-2

Reti: 81′ Ronaldo, 94′ Bernardeschi.

Frosinone: Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (48′ Crisetig), Hallfredsson (85′ Cassata), Molinaro; Campbell (70′ Ciano), Perica.

A disp. Bardi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto, Ghiglione, Krajnc, Ciofani, Soddimo, Pinamonti. All. Longo.

Juventus: Szczesny; Cuadrado (69′ Cancelo), Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Bentancur (56′ Bernardeschi); Dybala, Mandzukic (85′ Matuidi), Ronaldo.

A disp. Perin, Pinsoglio, Benatia, Bonucci, Kean. All. Allegri.

Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Note: ammoniti Bentancur (J), Perica, Molinaro, Sportiello (F).