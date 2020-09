Juve, non solo Suarez Morata vuole tornare. Bernardeschi-Roma?

Se Georgina potrebbe far coppia al più presto con lui per sempre (vedi l’articolo a pagina 15 del nostro giornale), Cristiano Ronaldo attende ancora di sapere con chi farà coppia nell’attacco della Juventus per la prossima stagione.

Casting continuo

Suarez, Cavani, Dzeko, Morata e Moise Kean. Il casting per l’attacco bianconero non si ferma. La Spagna continua a essere il centro dei pensieri verso cui è rivolta la dirigenza della Vecchia Signora. Da una parte gli uomini mercato della Juventus sono al lavoro per trovare una soluzione per liberare definitivamente Gonzalo Higuain: il fratello-agente del Pipa – promesso sposo dell’Inter Miami, formazione dell’Mls – è sbarcato lunedì sera a Torino per trovare un accordo. Dall’altra, invece, sono al lavoro per reperire nel più breve tempo possibile un sostituto dell’argentino. L’obiettivo numero uno resta Luis Suarez anche se un video pubblicato ieri dai social del Barcellona, dove si vede l’attaccante appesantito e lento mentre conclude in porta in allenamento, ha scatenato i dubbi di alcuni tifosi bianconeri: «Ma non è che ci prendiamo un altro Higuain?». Se Dzeko, almeno da quanto visto sui social nelle ultime ore, pare essersi chiamato fuori dalla corsa, resiste la candidatura di Alvaro Morata. Il futuro dell’ex Juve che Andrea Pirlo conosce molto bene, potrebbe essere legato a filo doppio con quello di Edison Cavani. L’uruguayano ex di Napoli e Psg, infatti, potrebbe finire all’Atletico Madrid che proprio in queste ore lo sta contendendo alla Juventus.

+++ CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++