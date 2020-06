Juve, piove sul bagnato: Sarri perde anche Khedira e Alex Sandro

Tegola per Sarri dopo il ko di Coppa Italia. Lunedì sera i bianconeri sono attesi a Biologna per la ripresa del campionato

Piove sul bagnato in casa Juve. All’indomani della sconfitta (ai rigori) in finale di Coppa Italia contro il Napoli, arriva un’altra tegola per Maurizio Sarri: Alex Sandro e Khedira, infatti, sono stati costretti a fermarsi ai box, causa infortunio. Una brutta notizia per il tecnico toscano, già costretto a fare a meno di Chiellini e Higuain, a pochi giorni dalla ripresa del campionato (lunedì sera i bianconeri sono attesi a Bologna).

KHEDIRA E ALEX SANDRO OUT

Gli accertamenti diagnostici effettuati questo pomeriggio presso il “J Medical” hanno evidenziato per il difensore brasiliano – come ha scritto il club bianconero – una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale. Alex Sandro ha iniziato immediatamente la fisioterapia. Il centrocampista tedesco ha invece riportato la lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia destra.

CONTINUA IL RECUPERO DI CHIELLINI E HIGUAIN

Nel frattempo gli altri due infortunati Chiellini e Higuain stanno continuando nel rispettivo programma personalizzato: il difensore italiano e l’attaccante argentino verranno monitorati quotidianamente dallo staff medico juventino.