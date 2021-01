Juve, Pirlo: “Campionato aperto, tante squadre in lotta per lo scudetto”

“Quest’anno è davvero un campionato avvincente, con tante squadre in lotta per lo scudetto. Ci siamo anche noi, lotteremo fino alla fine”. Andrea Pirlo suona la carica nel post-partita di Juve-Bologna, che ha visto i bianconeri vincere ed accorciare sulle milanesi in vetta alla classifica.

“BUONA PARTITA MA POTEVAMO FARE MEGLIO”

“Abbiamo fatto una buona partita, ma potevamo fare anche meglio – ha commentato Pirlo a Dazn -. Nel primo tempo abbiamo sprecato tante occasioni per chiuderla prima, ma alla fine abbiamo portato a casa tre punti contro una squadra che sa giocare bene. La squadra c’è, dopo la sconfitta con l’Inter ci siamo ricompattati e abbiamo ripreso a lavorare compatti”.

“MERCATO? CERCHIAMO OCCASIONI”

L’allenatore della Juve ha poi parlato anche della situazione infortuni e del mercato bianconero: “Cerchiamo qualche occasione last minute, ma non è facile: non c’è tanto in giro. Se ci sarà qualche opportunità saremo contenti di prendere qualche giocatore”. “Dybala? Sta meglio, speriamo di averlo il prima possibile”.