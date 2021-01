Juve, Pirlo: “Conta più battere il Sassuolo del Milan”

L'allenatore bianconero sprona i suoi in vista del confronto con gli emiliani: "Spazio a Demiral, Morata può andare in panchina"

Arriva il Sassuolo e la Juve si scopre ancora in piena emergenza. Ad aggravare una situazione già pesante è stata la notizia della positività di De Ligt, che ha provocato anche qualche perplessità all’interno dello spogliatoio bianconero, al di là delle rassicurazioni dell’Asl.

Andrea Pirlo pensa soltanto a questioni di campo e ammette: “Mi aspetto una gara difficile, loro sono un’ottima squadra che gioca assieme da qualche anno. Hanno un bravo allenatore, dovremo essere molto attenti soprattutto in fase di non possesso perché sono molto bravi a uscire sulla pressione avversaria”.

Vietato pensare ancora alla grande serata contro il Milan: “Se non vinciamo domani non sarà servito a niente batterli. Se non facciamo risultato la vittoria di San Siro passerà in secondo piano. Soprattutto i giovani devono capire che quello che hai fatto due ore prima non conta niente”.

Formazione praticamente fatta: “In difesa ci sarà Demiral e non Chiellini, mentre Chiesa, Arthur e Kulusevski possono giocare. Morata? Sta meglio, potrebbe andare in panchina Finora abbiamo approcciato meglio le grandi ma non deve essere così perchè i tre punti valgono in ogni partita. La nostra voglia di cercare la vittoria deve essere sempre uguale, dobbiamo fare un percorso di vittorie per vedere ad aprile dove siamo. I tre punti di domani sono piu importanti di quelli di mercoledì”.

Infine sul mercato e in particolare su Bernardeschi: “Mercato? Ho altri problemi. Non abbiamo questo problema, se ci saranno occasioni valuteremo. Bernardeschi sta bene, purtroppo mi dispiace non essere riuscito a portare avanti il discorso con lui. Avrà le sue chance, in quetso periodo ho preferito usare altre soluzioni però ci darà sicuramente una grande mano”.