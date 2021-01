Juve, Pirlo: “Dobbiamo trovare continuità, recuperati Chiesa, Frabotta e Demiral”

Prossimo obiettivo, la gara col Bologna. Dopo aver conquistato la Supercoppa, la Juventus si rituffa nel campionato. C’è una classifica da migliorare, un gap con le prime da accorciare e il match delle 12.30 di domani allo Stadium può dare linfa ai sogni di rimonta dei bianconeri. In conferenza stampa Andrea Pirlo fa il punto della situazione.

“La Supercoppa ha lasciato grande entusiasmo perché vincere aiuta a vincere”, spiega l’allenatore. “C’era grande euforia ed entusiasmo in questi giorni e nonostante la stanchezza siamo riusciti ad allenarci con in testa gli obiettivi futuri e siamo pronti per la partita di domani. Abbiamo avuto tanti alti e bassi come altre squadre. Questo è dovuto dalle tante partite, dal non avere una giusta preparazione. La stanchezza mentale c’è in tutte le squadre, non è facile stare concentrati per tutti i 90 minuti ogni tre giorni. Ci stiamo lavorando”.

Quindi sugli infortunati: “Chiellini già nel riscaldamento col Napoli si era fermato per un dolorino alla schiena. Viene da un periodo lungo di inattività e non è semplice anche per lui, si sente bene. Abbiamo recuperato quasi tutti, Chiesa e Frabotta stanno meglio, Demiral si è allenato con il gruppo e quindi sono a disposizione”

Parola d’ordine continuità: “Non siamo stati continui, ma gli alti e bassi sono un problema che hanno avuto tutti, come confermano i punteggi”, spiega Pirlo. “Prendono gol quasi tutti, c’è stata poca preparazione e ci sono tante partite, con conseguente stanchezza mentale. Il mercato? Sono soddisfatto della rosa che ho a disposizione, non ho bisogno di niente. Siamo tranquilli con i giocatori che abbiamo, purtroppo abbiamo avuto molti problemi fisici”.