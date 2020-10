Juve, Pirlo in conferenza stampa: “Dybala? E’ pronto, partirà dall’inizio”

Per quanto riguarda CR7: "Stiamo aspettando gli esiti del tampone. Quando ci saranno novità, le comunicheremo, ma col Verona non giocherà"

Alla vigilia della sfida contro il Verona di domani sera, il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo svela una notizia di formazione: “Dybala partirà dall’inizio“.

“GIUSTO CHE GIOCHI DALL’INIZIO”

Il tecnico fa sapere che, reduce da un virus, Dybala si era allenato poco e non era nelle condizioni ideali per giocare. Adesso ha recuperato, sta bene ed è giusto che giochi dall’inizio. Per quanto riguarda CR7: “Stiamo aspettando gli esiti del tampone. Quando ci saranno novità, le comunicheremo, ma col Verona non ci giocherà”.

SU MORATA

Il tecnico dei bianconeri ha parlato anche dell’impatto di Alvaro Morata: “Mi aspettavo questo rendimento. L’abbiamo comprato per fare gol. Alvaro ultimamente era abituato a giocare in fase difensiva per poi ripartire in contropiede. Noi cerchiamo di metterci a sua disposizione nel gioco”.