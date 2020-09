Juve, Pirlo e la prima di campionato: “Alleno una squadra forte, sicuro di quel che faccio”

“I dubbi su di me? Io sto bene, ho la certezza di allenare una squadra forte. Sono sicuro di quello che sto facendo, l’importante è avere bene in testa le cose”. E’ calmo e sereno Andrea Pirlo, che per la prima volta parla alla vigilia di una partita di campionato da allenatore della Juventus. Domani, alle 20.45, sarà sfida alla Sampdoria, in un Allianz Stadium deserto.

CAPITOLO ATTACCANTE

“L’attaccante? Aspettiamo tutti il numero 9, ma siamo consapevoli che il mercato è lungo – ha aggiunto Pirlo -. Tutti stanno avendo problemi e stiamo tranquilli con quelli che abbiamo. Non c’è fretta. Se sarà Suarez? Difficile, visto i tempi per avere il passaporto”. Pirlo ha parlato anche di Gonzalo Higuain, ceduto all’Inter Miami negli Stati Uniti: “Aveva voglia di cambiare e di giocare in un campionato nuovo, quindi abbiamo trovato una strada comune velocemente”.