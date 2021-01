Juve, Pirlo: “La gita di Ronaldo? Nel privato ognuno si assume le proprie responsabilità”

Il tecnico anticipa il match di domani contro la Sampdoria: "Squadra difficile, grande rispetto per Ranieri"

“Ronaldo? Ieri aveva il giorno libero, e nel privato ognuno fa quello che meglio crede. Fuori dal campo siamo liberi ed ognuno si prende le proprie responsabilità”. Parole di Andrea Pirlo, che nella conferenza stampa alla vigilia di Sampdoria-Juve ha voluto commentare l’episodio che ha visto coinvolto il campione portoghese, che non ha rispettato le norme anti Covid partendo per una gita a Courmayeur.

“SAMP BUONA SQUADRA, SARA’ PARTITA DIFFICILE”

Focus anche sul match in programma domani, fondamentale per tenere il passo di Inter e Milan nella rincorsa Scudetto: “Sarà una partita sicuramente difficile, la Samp è una buona squadra che viene da un ottimo periodo. Rispetto molto il lavoro di mister Ranieri, è sempre difficile giocare contro di lui”. Qualche parola anche sulle condizioni degli infortunati: “Morata sta bene, ha recuperato e ci sarà al massimo della condizione. Dybala? Anche lui sta meglio ma sente ancora qualche fitta, lo valuteremo di giorno in giorno”.

IL PUNTO SUL MERCATO

Pirlo ha anche detto la sua sul mercato della Juve a pochi giorni dalla chiusura della sessione invernale: “Siamo alla ricerca di opportunità, ma al momento stiamo bene. Se non si presenteranno occasioni resteremo così, abbiamo una rosa forte in tutti i ruoli”.