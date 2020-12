Juve, Pirlo: “Nel primo tempo persi tutti i duelli, nel secondo abbiamo vinto col cuore”

Andrea Pirlo non ha un’espressione particolarmente soddisfatta al termine del derby col Torino, nonostante la vittoria acciuffata allo scadere grazie alla rimonta nel finale: “Quando entri in campo e perdi tutti i duelli, specialmente in un derby, è difficile poi che tu possa avere in mano le redini del gioco”, spiega ai microfoni di Sky.

“Non siamo riusciti a essere aggressivi, a palleggiare o a muovere la palla velocemente. Eravamo troppo statici, poi diventa difficile contro una difesa a cinque trovare la decisione giusta. Nel secondo tempo abbiamo cambiato marcia, mettendoci tanto cuore e intensità, come è nel nostro dna. Abbiamo creato e senza neanche soffrire tanto”.

Quinsi sulle prestazioni di Dybala e Kulusevski e sull’assenza di gioco: “Mi aspetto di più da tutti, anche se so bene che capita a volte avere giocatori che non possono dare il 100%. Chi è entrato lo ha fatto bene, con tanta voglia e dinamismo. Non è facile arrivare al gioco tramite azioni pulite, soprattutto quando trovi una squadra organizzata come il Torino o come lo era stato il Benevento l’altra settimana”.