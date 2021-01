Juve, Pirlo: “Squadra vogliosa di ripartire, abbiamo discusso del ko con la Fiorentina”

Il 2020 si è chiuso male, con la disfatta casalinga con la Fiorentina che ha seguito di poche ore la sentenza del Coni su Juventus-Napoli: sei punti dissoltisi in mezza giornata, che hanno fatto sprofondare i bianconeri in classifica al sesto posto, a -10 dal Milan capolista. Domani sera si riparte con la sfida delle 20.45 allo Stadium contro l‘Udinese e Andrea Pirlo, a JTV, assicura che il nuovo anno ha portato un’energia positiva.

“Ho ritrovato bene la squadra dopo un periodo di vacanza”, spiega l’allenatore della Juve. “Lunedì ho visto un gruppo voglioso di ripartire dopo l’ultima brutta prova. Abbiamo recuperato quasi tutti i giocatori e vogliamo fare una buona ripresa di campionato. Con l’Udinese mi aspetto una partita difficile, è una squadra che sta attraversando un buon momento, ben organizzata, fisica e abile nelle ripartenze. Dovremo stare attenti, loro hanno mezzali molto tecniche e una la conosciamo bene”.

Negli ultimi giorni s’è parlato molto della sfida con la Fiorentina: “Abbiamo sbagliato l’atteggiamento, ne abbiamo discusso in riunione dove abbiamo focalizzato l’attenzione sugli obiettivi futuri. È stato un ko anche produttivo, se vogliamo. Certo, partite come quella non vorrei vederle più. Per il resto, abbiamo fatto un cammino in crescendo, siamo migliorati sotto molti aspetti e sono convinto che si possa fare ancora meglio”.

Per Pirlo “gennaio sarà un mese importante con molte partite, tante competizioni e una finale di Supercoppa. Dovremo affrontarle al meglio, ci sarà spazio per tutti, giocare ogni tre giorni è difficile e toglie energie. Da quando sono allenatore ho capito che un giorno si è alle stelle e quello dopo non hai fatto niente di buono. Alla Juve, soprattutto, c’è da prendersi tante responsabilità”.

Dal punto di vista fisico le notizie sono confortanti: “La squadra sta bene, anche Arthur e Demiral hanno ripreso. Chiellini si sta allenando con continuità, spero di avere tutti a disposizione per le prossime gare. Al 2021 chiedo per tutti di tornare alla normalità e di vivere con maggiore serenità. A livello calcistico, invece, chiedo di potermi togliere belle soddisfazioni”.