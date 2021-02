Juve, Pirlo suona la carica: “A Napoli per vincere”

Il tecnico: "Scudetto? Quest'anno soglia meno alta ma servono almeno 80 punti". Arthur e Dybala ancora out, affaticamento per Bonucci e Ramsey

Il rinvio dell’andata per il caso Covid, poi la sfida in Supercoppa, vinta 2-0 dai bianconeri. Domani alle 18 si rinnova il duello tra Juventus e Napoli, con il match di ritorno del “Maradona” valevole per la 22esima giornata di Serie A.

“A NAPOLI PER VINCERE”

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita. Argomento caldo è il momento negativo dei partenopei, battuti dal Genoa in campionato e fuori dalla Coppa Italia per mano dell’Atalanta: “Spiace per Gattuso, ma fa parte del nostro lavoro. Capita di finire in discussione e di rischiare l’esonero, ma io penso alla Juve: domani andremo a Napoli per vincere, non guardiamo chi ci sta dietro”.

“SOGLIA SCUDETTO PIU’ BASSA, CAMPIONATO TIRATO”

Si profila una corsa a tre per lo Scudetto: Milan e Inter davanti, insegue la Juve (con una partita in meno). Il tecnico dei bianconeri fa i conti: “Quest’anno la soglia scudetto è più bassa, ma serviranno sicuramente almeno 80 punti. E’ un campionato tirato, ci sono tanti impegni e ritmi altissimi”.

LE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI

Questo il commento di Pirlo, invece, sulla situazione indisponibili in casa Juve: “Arthur è ancora dolorante, ha una calcificazione. Va valutato giorno dopo giorno, speriamo passi in fretta. Dybala? Sta recuperando, ma ha ancora dolore al ginocchio”. Problemi anche per altri tre giocatori, in dubbio per il match di domani: “Bonucci e Ramsey hanno un affaticamento, vedremo se convocarli per la partita. McKennie ha un problema all’anca ed è da valutare”.