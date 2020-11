Juve, Pogba come Morata? In bianconero può ritrovarsi

A volte ritornano? Dopo l’operazione Morata, l’operazione Pogba? I tifosi bianconeri, dopo le parole del francesino centrocampista del Manchester United nel post-partita tra Francia e Portogallo sono legittimati a sognare.

SOGNANDO IL RITORNO

Diciamolo chiaramente: il polpo Paul, come era stato soprannominato il centrocampista campione del mondo quando calcava i rettangoli di gioco della serie A, da quando ha rimesso piede nella terra di Albione, a Manchester, non è più azzeccata una. Pogba si è portato dietro il fardello dei 100 milioni di sterline che lo United lo aveva pagato per riportarlo in Red Devils. Una cifra che non è mai andata giù ai sostenitori di Old Trafford, specie guardando al rendimento del francese. Una Europa League conquistata ai tempi di Mourinho e niente più: poi infortuni, litigi e polemiche, acuite dalla mancata volontà del calciatore – dell’entourage – di rinnovare il contratto con lo United.

