Juve: positivo al Covid un componente del gruppo squadra. Ma non è un calciatore

La Juventus ha comunicato, con una nota pubblicata sul proprio sito , che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra che è stato posto in isolamento . Non si tratta comunque di un calciatore.

IN CONTATTO CON LE AUTORITA’ SANITARIE

La società fa sapere di essere in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra.