Juve, “prove” per il Barça: Dybala accanto a Morata. Paura per papà Kulusevski

Aspettando la partita con il Verona, la Juventus esce dalla “bolla”. Ieri, infatti, è terminato l’isolamento fiduciario che ha coinvolto sessantuno persone dopo l’accertata positività del centrocampista McKennie.

E probabilmente stava recandosi alla Continassa proprio per portare a casa il figlio, liberato dalla bolla, il padre di Dejan Kulusevski, quando è rimasto vittima di un incidente nei pressi del complesso sportivo della Juve. La Jeep su cui viaggiava, nel contatto con un’altra auto, si è capottata a centrostrada. Il padre del centrocampista non è rimasto gravemente ferito: solo molta paura.

Intanto in casa Juve prosegue la preparazione, dopo le fatiche di coppa, e con Cristiano Ronaldo ancora positivo e quindi non arruolabile né in vista Verona né, forse, in vista Barcellona.

