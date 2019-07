Juve, Rabiot è sbarcato a Torino. Visite al J Medical per il centrocampista francese [FOTO E VIDEO]

Si infiamma l’estate bianconera. Adrien Rabiot è sbarcato a Torino. Il 24enne centrocampista francese è atterrato, questa mattina, all’aeroporto di Caselle, con un volo privato. Da qui, prelevato dagli addetti della Juventus, è stato portato in uno degli hotel dove il club di Vinovo fa solitamente alloggiare i nuovi arrivati. Quindi al JMedical dove è giunto intorno alle 9.

VISITE MEDICHE E CONTRATTO

Svincolato dal Paris Saint-Germain, Rabiot si sottoporrà alle visite mediche di routine. Se tutto dovesse procedere per il verso giusto, nel pomeriggio il classe 1995 diventerà ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus: per lui, infatti, è pronto un quadriennale a 7 milioni a stagione (più bonus). Espletate le formalità di rito, il nazionale transalpino potrà dunque in vacanza ma solo per qualche giorno. Il 10 luglio, infatti, sarà di nuovo a Torino per l’inizio del raduno bianconero.

PRESO PELLEGRINI SPINAZZOLA ALLA ROMA

Nel frattempo, con una nota pubblicata sul suo sito, la Juventus ha annunciato anche l’ingaggio del difensore romano Luca Pellegrini, con durata fino al fino al 30 giugno del 2023. Pellegrini arriva dal Cagliari, dove ha giocato in prestito dai giallorossi la seconda parte della scorsa stagione. E’ costato 22 milioni (pagabili in tre esercizi). Contestualmente, comunica sempre il club di Vinovo: “si interrompe il rapporto con Leonardo Spinazzola. Il calciatore, infatti, vestirà nel prossimo campionato la maglia della Roma”.