Juve, Raiola incorona De Ligt: “È il numero uno dei giovani”

Bagno di folla al J Medical per Matthijs De Ligt. Il neo difensore della Juventus è sbarcato ben presto al centro sportivo bianconero per sostenere le visite mediche, ultima formalità prima della firma in calce a un contratto già definito. Ad attenderlo, circa trecento tifosi che gli hanno dedicato cori e ovazioni.

Standing ovation e grande entusiasmo anche per l’agente dell’olandese, Mino Raiola, lo stesso di Pogba e Kean, giusto per fare qualche nome illustre del passato recente e del presente bianconero. Il manager di calciatori forse più famoso al mondo non si è sottratto alle domande dei cronisti.

“Per De Ligt è stato decisivo il progetto, la Juve è la squadra giusta per lui perché l‘Italia è la terra ideale per i difensori. Ha lo stesso spirito di lavoro di Nedved e l’ambizione di Ibrahimovic, il numero uno dei giovani. Si troverà bene con Bonucci e Chiellini perché i grandi campioni si trovano bene tra di loro. Pogba? Vivo la vita un giorno alla volta”.