Juve, tutto fatto per Ramsey: le visite mediche dopo la Supercoppa?

In Inghilterra danno ormai per scontato il passaggio di Aaron Ramsey alla Juventus. Ennesimo colpaccio a costo zero della Vecchia Signora che sta per mettere le mani sul forte centrocampista in scadenza di contratto con l’Arsenal.

Secondo quanto rivelano i media inglesi, potrebbe sostenere le visite mediche subito dopo la sfida di Supercoppa col Milan del 16 gennaio. L’arrivo del 28enne gallese è previsto per giugno, ma la Juve potrebbe chiudere l’operazione già per gennaio: tutto dipende dalle richieste dei Gunners.

Ramsey firmerà un contratto quinquennale da 8 milioni a stagione.