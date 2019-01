Juve, tutto fatto per Ramsey. Ma si ferma Mandzukic

Guai al flessore per il croato, in dubbio per Gedda

In Inghilterra danno ormai per scontato il passaggio di Aaron Ramsey alla Juventus. Ennesimo colpaccio a costo zero della Vecchia Signora che sta per mettere le mani sul forte centrocampista in scadenza di contratto con l’Arsenal.

Secondo quanto rivelano i media inglesi, potrebbe sostenere le visite mediche subito dopo la sfida di Supercoppa col Milan del 16 gennaio. L’arrivo del 28enne gallese è previsto per giugno, ma la Juve potrebbe chiudere l’operazione già per gennaio: tutto dipende dalle richieste dei Gunners.

Ramsey firmerà un contratto quinquennale da 8 milioni a stagione. Nel frattempo, però, bianconeri in ansia per le condizioni di Mario Mandzukic. L’attaccante croato è in dubbio per la Supercoppa in programma mercoledì 16 in Arabia Saudita contro il Milan e salterà certamente la sfida di Coppa Italia a Bologna a causa di un problema ai flessori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.