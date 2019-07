Juve, Ramsey si presenta: “Felicissimo di essere qui, sarà una grande sfida”

“Sono felicissimo di essere qui alla Juventus“: si è presentato così ai suoi nuovi tifosi e alla stampa Aaron Ramsey, il nuovo acquisto dei bianconeri di questa sessione di mercato. Il gallese oggi è stato alle prese con la consueta conferenza stampa, dove si è introdotto rispondendo alle domande dei giornalisti.

“GRANDE ONORE ESSERE QUI, PRONTO PER LA SFIDA”

Ramsey ha spiegato poi i motivi del suo approdo in bianconero: “Quando la Juve mi ha chiamato, ho pensato che sarebbe stato un sogno oltre che una grande sfida: sono pronto, mi piace avere un impatto sul gioco”. Il centrocampista ha poi rivelato di essere già entrato in contatto con Sarri: “Ho conosciuto il mister, abbiamo parlato: capiremo insieme in che modo posso essere utile alla squadra. Sono pronto a raggiungere grandi obiettivi”.

IL NUMERO DI MAGLIA: LA 8 DI MARCHISIO

E’ stato annunciato, infine, il numero di maglia che il gallese indosserà nel corso della stagione: “Ho scelto la 8, visto che era libera: so che è appartenuto ad un campione come Claudio Marchisio, vorrei seguire le sue orme, ne sarei orgoglioso”.