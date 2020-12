Accolto il ricorso del club bianconero: lo spagnolo potrà essere convocato da Pirlo per la sfida di domenica

La Corte d’Appello ha accolto il ricorso della Juventus sulla squalifica di Alvaro Morata, che torna quindi a disposizione già dalla prossima partita di domenica contro il Genoa.

La notizia è stata riportata in un comunicato ufficiale. Lo spagnolo, al quale inizialmente erano state comminate due giornate per insulti al direttore di gara dopo la partita contro il Benevento, potrà quindi essere convocato da Pirlo per la sfida di domenica.