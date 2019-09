Juve, riecco Sarri: «Respiravo male, ho avuto paura»

Dal 14 agosto, vernissage di Villar Perosa, al 14 settembre. A distanza di un mese Maurizio Sarri è pronto a tornare dopo la malattia, una polmonite che lo ha costretto a rimanere fermo ai box nelle due uscite inaugurali della sua Juve. «Venti giorni fa ho avuto paura perché non respiravo benissimo – ha svelato il tecnico – ma ora sono pronto a tornare». Il vice Martusciello gli lascerà nuovamente il posto, Ronaldo e compagni verranno guidati da Sarri in persona. Via la giacca e la cravatta, per la prima conferenza stampa della vigilia Juve il tecnico ha rispolverato la cara e vecchia tuta. A distanza di 86 giorni dalla presentazione, il tecnico è pronto a vivere il debutto in panchina in una gara ufficiale. «Ma io non lo considero un esordio, mi sono sempre sentito molto coinvolto – ha precisato – e anche le sfide giocate le ho vissute in prima persona». Così come quella contro il Napoli, anche a Firenze sarà una partita del cuore: «Mia mamma non era contentissima che io venissi alla Juve. Mia nonna abitava a 500 metri dal Franchi – ha ricordato Sarri – la fede della mia famiglia era viola, tranne io che da piccolo tifavo Napoli. Ho tantissime immagini stampate nella mente di quello stadio, ma al momento ne ho solo una in testa: lì ci ho perso uno scudetto. E per questo motivo voglio sostituire un ricordo negativo con uno positivo».

Sarri, come sta e come si sente a tornare in panchina?

«Per un allenatore rappresenta la vita, è tutto. Non è stato semplice rimanere fuori, ma devo ringraziare lo staff medico: mi ha coccolato per venti giorni, mi ha fatto capire che era meglio fare un passo indietro prima piuttosto che uno più lungo dopo. È stato pesante, ma l’ho accettato con la consapevolezza che lo staff andava avanti alla grande».

Un passo indietro: come ha vissuto la sfida contro il Napoli?

«Mi sentivo come un pesce nell’acquario, ero rinchiuso in una stanza con una vetrata. Dai dati che ho in mano ho potuto constatare che non si è trattato di un calo fisico, ma mentale: abbiamo corso più del Napoli, anche nel finale, e i due gol presi su calcio piazzati sono figli di disattenzioni. Dobbiamo imparare a gestire meglio alcune fasi della partita, non possiamo permetterci di aspettare una squadra tecnica come il Napoli al limite della nostra area di rigore perché poi veniamo puniti. In ogni caso, penso che abbiamo meritato di vincere: siamo stati aiutati da un episodio fortunoso, ma sul campo abbiamo dimostrato di conquistare i tre punti. E umanamente mi è dispiaciuto per Kalidou (Koulibaly, ndr)».

È la settimana della Champions: le scelte potranno essere influenzate dalla vicinanza degli impegni?

«Ora penso soltanto al campionato, da domani sera (oggi, ndr) inizierò a proiettarmi verso mercoledì. In questo momento abbiamo tanti giocatori che arrivano da un lungo periodo di inattività: penso a Ramsey e Rabiot, che nel 2019 non hanno praticamente giocato, o a Rugani, che devo cercare di recuperare al più presto. E poi c’è De Ligt, che sono sicuro diventerà un top player ma deve ancora adattarsi al nostro calcio. Non siamo nelle condizioni di poterne cambiare sette o otto insieme, il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare ad avere undici giocatori interscambiabili. Siamo sulla strada giusta: non ho mai avuto un gruppo che lavorasse così bene anche durante la pausa per le nazionali. E su Can dico che ho una certa età e capisco l’aspetto emozionale di un ragazzo».