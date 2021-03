E’ Juve da rimonta con CR7 da record e Morata ritrovato

Chiamatelo CR767, come i gol messi a segno in carriera in partite ufficiali – era la sua 600ª solo considerando i campionati – con le maglie delle sue squadre di club e con la casacca della nazionale portoghese. Martedì sera all’Allianz Stadium la porta difesa da Provedel. Poi all’89’ il lancio illuminante di Bentancur per l’inserimento del cinque volte Pallone d’Oro portoghese per il 3-0 finale di Juventus-Spezia. Un gol che CR7 ricorderà per sempre. Un gol che gli permette di raggiungere nientemeno che O Rey Pelè nella classifica dei marcatori più prolifici della storia del calcio mondiale. E adesso, già a partire da sabato sera contro la Lazio, Ronaldo prepara lo storico sorpasso. Passano le partite, intanto, e il portoghese continua a collezionare record dopo record. Basta scorrere le statistiche che lo riguardano. Come quella che ci dice che Cristiano Ronaldo «è diventato l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime stagioni nei top-5 campionati europei. Gigante». Oppure come quella in cui: «Cristiano Ronaldo è il primo giocatore ad aver messo a segno almeno quattro gol con il piede destro (12), con il sinistro (4) e di testa (4) nei cinque maggiori campionati europei in corso. Poliedrico».

