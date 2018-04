Juve, rimonta incredibile: 2 gol in 1 minuto nel finale e Inter ko

La Juventus batte l’Inter a San Siro al termine di una gara semplicemente incredibile. Lo scudetto è stato scucito dal petto e poi ricucito grazie a due reti siglate nel finale in un minuto. E’ Gonzalo Higuain l’hombre del partido, il match winner, l’eroe che fa esplodere il popolo bianconero.

LA PARTITA.

Juve in vantaggio dopo 13’ con Douglas Costa, bravo a sfruttare l’errore in marcatura di Candreva. Due minuti dopo l’Inter resta in dieci per l’espulsione molto dubbia di Vecina. Con l’uomo in più, la squadra di Allegri non riesce a chiudere la gara. Anzi, nella ripresa subisce prima la rete del pareggio del solito Icardi e poi va addirittura sotto per l’autogol di Barzagli.

FINALE FOLLE.

All’85’ Spalletti toglie Icardi e mette in campo Santon, protagonista in negativo del match. All’87’, infatti, spiana la strada a Cuadrado che arriva sul fondo: il suo cross viene deviato da Skriniar e la palla si deposita in fondo al sacco, 2-2. Un minuto dopo Higuain fissa il risultato sul 3-2 con un colpo di testa letale.

La Vecchia Signora si riporta a +4 sul Napoli, che domani giocherà a Firenze.

IL TABELLINO DI INTER-JUVENTUS 2-3:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio (93′ Karamoh); Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha (80′ Borja Valero), Perisic; Icardi (84′ Santon). A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Lisandro Lopez, Dalbert, Eder, Pinamonti. All.: Spalletti

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Barzagli, Rugani, Alex Sandro; Khedira (61′ Dybala), Pjanic (79′ Bentancur), Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic (65′ Bernardeschi). A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Howedes, Benatia, Lichtsteiner, Asamoah, Marchisio. All.: Allegri

Arbitro: Orsato

Ammoniti Cuadrado (J), Pjanic (J), Barzagli (J), Mandzukic (J), D’Ambrosio (I), Alex Sandro (J), Brozovic (I)

Espulso: al 15′ Vecino (I) per gioco scorretto

Reti: 14′ Douglas Costa (J), 53′ Icardi (I), 65′ aut. Barzagli (J), 87′ Cuadrado (J), 89′ Higuain (J)

LA CLASSIFICA:

Juventus 88 punti, Napoli 84, Roma 70, Lazio 67, Inter 66, Atalanta 55, Milan 54, Fiorentina e Sampdoria 51, Torino 47, Genoa 41, Bologna 39, Sassuolo 37, Udinese e Cagliari 33, Chievo e Crotone 31, Spal 29, Verona 25, Benevento 17.