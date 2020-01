Juve, ripresa degli allenamenti senza Ronaldo

Larghi sorrisi in casa bianconera all’indomani della bella vittoria in Coppa Italia sull’Udinese. Lavoro di scarico per chi è sceso in campo contro i friulani, esercitazioni con la palla seguite da conclusioni a rete per gli altri.

Il 4-0 che ha regalato il pass per i quarti di finale ha fornito anche a Sarri nuove certezze. La Juve, infatti, ha girato a meraviglia anche senza Ronaldo, con Dybala e Higuain in gran spolvero.

Proprio Ronaldo non ha preso parte alla seduta d’allenamento di oggi a causa – come rende noto lo stesso club bianconero nel consueto report – del persistere della sinusite che ne aveva determinato l’assenza nel match di ieri sera.

La presenza del portoghese in campo nel match di campionato di domenica allo Stadium contro il Parma resta in dubbio. Domani è in programma una seduta d’allenamento mattutina, l’occasione buona per fare il punto della situazione sulle condizioni di CR7.