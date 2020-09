Juve, Romero in prestito biennale all’Atalanta: Pjaca decide l’amichevole con l’U23

Operazione da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a favore degli orobici. Alla Continassa, intanto, nuovo test in famiglia

Cristian Romero saluta la Juventus e si trasferisce all’Atalanta. L’operazione è era ormai nell’aria da giorni: il difensore ex Genoa passa alla Dea in prestito biennale. Operazione da 2 milioni di euro con diritto di riscatto a favore degli orobici fissato a 16 milioni.

IL COMUNICATO DELLA JUVE:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio.

Il corrispettivo pattuito potrà essere aumentato, nel corso delle due stagioni sportive, per una cifra di € 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi.

Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi”.

L’AMICHEVOLE CON L’UNDER 23

Intanto la prima squadra di Andrea Pirlo ha affrontato alla Continassa l’Under 23 di Lamberto Zauli in un test strutturato su due tempi da 30 minuti, che si è concluso 1-0 a favore dei “grandi” grazie al gol di Pjaca.

Non hanno preso parte all’amichevole gli otto nazionali bianconeri convocati nelle rispettive rappresentative, oltre agli infortunati Dybala, De Ligt e Bernardeschi. Fuori dalla partitella anche Higuain.