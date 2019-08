Juve, Ronaldo: “Champions? Sono fiducioso”. E su Messi: “Mi manca la rivalità con lui”

Il portoghese parla dopo il sorteggio della fase a gironi: "Non vedo l'ora di cominciare"

“Sono contento del sorteggio: certo, non è mai facile ma sono fiducioso della squadra e non vedo l’ora di cominciare”. Ha parlato così Cristiano Ronaldo in seguito ai sorteggi della fase a gironi di Champions League, che vedrà i bianconeri sfidare l’Atletico Madrid, il Bayer Leverkusen e la Lokomotiv Mosca. Il portoghese si è poi espresso sulla stagione da poco iniziata: “Arrivare alla Juve è stato un grande cambiamento, ma ho vinto tre titoli e sono contento sia a livello individuale sia a livello di squadra: voglio battere altri record”.

“MESSI? MI MANCA LA RIVALITA’ CON LUI”

CR7 ha poi parlato anche del suo rivale di sempre, Leo Messi: “Io e lui siamo stati al top per 15 anni: sicuramente mi manca la rivalità che avevamo. Una cena insieme? Abbiamo un buon rapporto, magari in futuro!”