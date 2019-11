Juve, Sarri: “Atalanta squadra fastidiosa. Ronaldo? Al 99% domani non ci sarà”

L'allenatore dei bianconeri in conferenza stampa sul portoghese: "L'obiettivo è riaverlo per la partita di Champions contro l'Atletico"

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro l’Atalanta. Argomento centrale ancora una volta è stato il caso Ronaldo, soprattutto dopo le prestazioni del portoghese in nazionale.

“CR7 AL 99% NON CI SARA’ DOMANI”

“Ronaldo? Non c’è bisogno dei chiarimenti, anche tra i dilettanti le reazioni ai cambi erano quelle”. Il tecnico bianconero è tornato sulla situazione che ha visto protagonista CR7 e ha poi dato un importante aggiornamento sulle condizioni dell’attaccante: “Domani al 99% non ci sarà, stiamo cercando di risolvere questo acciacco che lo sta condizionando. L’obiettivo è averlo per la sfida di Champions contro l’Atletico“.

“ATALANTA SQUADRA FASTIDIOSA, SARA’ GRANDE SFIDA”

Sarri ha poi ripreso le parole di Guardiola per descrivere la sfida insidiosa di domani contro l’Atalanta: “Giocare con loro è come andare dal dentista. Avversario pericoloso, non sarà semplice batterli. Giocano con tanta intensità e qualità tecniche.”

LE CONDIZIONI DEGLI INFORTUNATI

Situazione da valutare in casa Juve, soprattutto visti i tanti problemini fisici avuti dai nazionali: “Ramsey si sta riprendendo, mentre il problema di Alex Sandro è meno grave del previsto. Rabiot ha un problema all’adduttore e Cuadrado ha subito un colpo alla schiena”. Sospiro di sollievo invece sulle condizioni di Pjanic, che era uscito dal campo durante Bosnia-Italia: “Sta bene, non ha alcuna lesione ed è in gruppo. Dovrebbe essere a disposizione per domani”.