Juve, Sarri avvisa. «Attenti al Milan e al lungo stop…»

Conto alla rovescia. Domani sera (ore 21) si ricomincia a fare sul serio. A riprova che manca più poco al fischio di inizio, anche i protagonisti sono tornati a parlare di calcio giocato. Questa volta, la parola, l’ha presa Maurizio Sarri, tecnico bianconero, all’antivigilia della sfida di domani sera tra Juve e Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, sfida che segna il ritorno in campo del calcio italiano. Sarà la Juventus a dare il battesimo con ritorno in campo contro i rossoneri all’Allianz Stadium. L’1-1 di San Siro dovrebbe avvantaggiare i bianconeri, ma non sarà così secondo il tecnico: «Non ci garantisce assolutamente nulla – ha dichiarato ieri ai microfoni di Sky Sport -, sarà una partita apertissima anche perché i rossoneri ci hanno sempre messo in difficoltà: hanno diversi squalificati (Ibrahimovic, Theo Hernandez e Castillejo, ndr) ma si presenteranno con una formazione competitiva». Prima la Coppa Italia, poi scudetto e Champions, la ripartenza su tre fronti nasconde molte insidie: «Il vantaggio può essere quello di focalizzarci su un obiettivo per volta, ma questa è stagione totalmente anomala – ha osservato l’allenatore della Juve – e soltanto il campo ci dirà se siamo pronti: sono soddisfatto degli allenamenti, ma non abbiamo potuto disputare amichevoli.

